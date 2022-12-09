إيران تستضيف الاجتماع الأول لوزراء السياحة للدول المطلة على المحيط الهندي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه اعلن محافظ سيستان وبلوجستان حسين مدرس خياباني إن اول الاجتماع الدولي لوزراء السياحة للدول المطلة على المحيط الهندي سيعقد قريباً في هذه المحافظة. ووصف مدرس خياباني سيستان وبلوشستان بالعاصمة الثقافية لشرق البلاد.

وقال: حتى الآن أقمنا العديد من المهرجانات الثقافية في مجالات مختلفة، بما في ذلك الحرف اليدوية والملابس العرقية والطعام مع المحافظات المطلة على الخليج الفارسي .

واضاف من المقرر ان يعقد المؤتمر الدولي الثقافي والسياحي لوزراء السياحة للدول المطلة على المحيط ي قريبًا بمشاركة باكستان والهند باستضافة محافظة سيستان وبلوشستان .

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