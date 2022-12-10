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١٠‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١:٥٦ م

إيران تعلق على تصريحات الرئيس الصيني خلال زيارته للسعودية

إيران تعلق على تصريحات الرئيس الصيني خلال زيارته للسعودية

رد النائب السياسي للرئيس الإيراني محمد جمشيدي على تصريحات رئيس الصين خلال زيارته للسعودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق النائب السياسي لمكتب الرئيس الايراني على تصريحات الرئيس الصيني خلال زيارته للسعودية.

وقال جمشيدي: على الزملاء الصينيين أن يتذكروا أنه عندما دعمت السعودية وأمريكا تنظيم داعش والقاعدة في سوريا ودمرت اليمن بعدوان عسكري وحشي، كانت إيران هي التي قاتلت مع الإرهابيين لإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة لكي لاينتشر الارهاب إلى الشرق والغرب.

وخلال زيارة الرئيس الصيني للسعودية، أصدر البلدان بيانا مشتركا عقب اجتماع ثنائي، طالبا فيه إيران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، حسب تعبيرهما.

كما أكد البيان على أهمية احترام إيران لمبدأ حسن الجوار وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلمية برنامجها النووي، حسب زعمهما.

/انتهى/

رمز الخبر 1928681

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