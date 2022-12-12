كنعاني: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من بلدنا/ طهران ستفرض اليوم عقوبات جديدة ضد الاتحاد الأوروبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الوزارة الخارجية الايرانية في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، أكد مرة أخرى على المبادئ الأساسية لإيران فيما يتعلق بالمسائل المذكورة في البيان المشترك الذي أثير خلال زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية، مضيفا: "ندين أي اتهامات لا أساس لها وردت في البيان الختامي للاجتماع الـ43 لرؤساء دول مجلس تعاون الخليج الفارسي، الذي عقد بحضور المسؤول الصيني".

وتابع كنعاني: "اننا نؤكد رفضنا مرة أخرى لتجاهل الدول التي اصدروا البيان حول التزام إيران بخطة العمل الشاملة المشتركة والقوانين الدولية، قائلا: "اننا نؤمن بضرورة ضمان الأمن الإقليمي عبر دول المنطقة ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية".

وشدد: "أن الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من ايران الى الأبد، ونعتبر المزاعم المتعلقة بهذه الجزر تدخلاً في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الايرانية وسيادة اراضيها، مضيفا: "اننا ندين مثل هذه الادعاءات من قبل أي طرف كان."

وأشار الى ان مفاوضات رفع الحظر غير القانوني هي مركزة على الملف النووي الإيراني فحسب، والأطراف المشاركة فيها معروفة لدى الجميع، موضحا اننا نعتبر الاستمرار في نفس المسار التي سلكناها حتى الآن كطريق مقبول ونحن مستعدون لمواصلة نفس المسار.

وقال: "فيما يتعلق بقضايا المنطقة نتمسك بسياسة حسن الجوار القائمة على التعاون والمصالح المشتركة، وندعم أي مبادرة في هذا المجال، مؤكدا: "اننا ندين التدخل في شؤون إيران الداخلية، ولن نسمح لأحد بالتدخل فيها".

واشار كنعاني الى مواقف المسؤولين الغربيين التدخلية حول اعمال الشغب الأخيرة في ايران، قائلا: "سنعلن اليوم قائمة جديدة من العقوبات ضد الاتحاد الأوروبي وبعض المؤسسات والشخصيات البريطانية ردا على تدخلاتهم في شؤوننا."

/انتهى/