القوات المسلحة الايرانية تمنع 30 سفينة مخالفة من عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني

وبحسب معلومات وردت إلى مراسل وكالة مهر، حاولت 30 سفينة مخالفة عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني منذ 22 أغسطس/آب، وقد تصدت لها القوات المسلحة الإيرانية.

وبناءً على هذه المعلومات، يقتصر المرور خلال هذه الفترة على المسار المعتمد من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع التنسيق ودفع الرسوم.

كما أنه قبل بدء حرب رمضان، عبر هذا المسار أكثر من 1500 ناقلة نفط و1700 سفينة تجارية، مما يشير إلى توقف حاد في حركة الملاحة والتجارة في ظل الوضع الراهن.

لا يمكن تأكيد الادعاءات المتعلقة بإزالة الألغام بأي معطيات، ولم يقدم الجانب الأمريكي أي وثائق بهذا الشأن حتى الآن.

وأيضًا، فإن الادعاءات المتعلقة بحجم صادرات النفط تفتقر إلى أساس موثق ويبدو أنها تتم في إطار الحرب الإعلامية الأمريكية للتأثير على الأسواق العالمية، وخاصة في قطاع الطاقة.