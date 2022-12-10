كنعاني يطالب المجتمع الدولي بالرد على سلوك استراليا المناوئ لحقوق الانسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "كنعاني" في تصريح اليوم السبت : ان سلوك استراليا الاخير مثال واضح للتدخل في شؤون ايران الداخلية، وايضا التحريض على العنف والكراهية.

واضاف : ان قرار استراليا المناوئ لايران اتخذ في الوقت الذي تنتهك الحكومة الاسترالية منذ سنوات طويلة الحقوق الاساسية للسكان الاصليين والسجناء واللاجئين في هذا البلد، فضلا عن ايوائها الزمر الارهابية والانفصالية المعادية لايران.

واستدل متحدث الخارجية بالوثائق العديدة التي اعدتها المنظمات الدولية على مدى عقد من الزمن حول انتهاك حقوق الانسان في استراليا؛ مبينا ان الحكومة الاسترالية عمدت خلال الفترة الاخيرة الى منع زيارة وفد اللجنة الدولية لمنع التعذيب بهدف تفقد معتقلات اللاجئين في هذا البلد؛ للتغطية من خلال هذا الانتهاك على سلوكها غير الانساني بحق اللاجئين.

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