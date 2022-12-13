أمير عبداللهيان يناقش مع نظيره الهندي أخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه ناقش حسين أميرعبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهندي وجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك القضايا المدرجة على جدول الأعمال العلاقات ثنائية بين البلدين.

وأكد وزيرا خارجية البلدين على ضرورة توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وشدد امير عبداللهيان على ضرورة متابعة الاتفاقات الثنائية من أجل زيادة تطوير العلاقات بين طهران ونيودلهي.

ومن جانب اخر في إشارة إلى المستوى الجيد للعلاقات والتعاون بين البلدين، أعرب وزير خارجية الهند عن آرائه حول التعاون الثنائي والدولي بين طهران ونيودلهي.

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