أمير عبداللهيان يعتبر العلاقات الطويلة الأمد مع بلجيكا أساس جيد لاستمرار التفاعل البناء بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني مع نظيرته البلجيكية اخر تطورات العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية .

واعتبر أمير عبد اللهيان، في هذه المكالمة الهاتفية، العلاقات الطويلة الأمد بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وبلجيكا أساساً مناسباً لمواصلة الحوار البناء والتفاعل بين البلدين.

ورحب وزير خارجية بلادنا بتطور التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة.

ومن جانب اخر وفي إشارة إلى أهمية تاريخ العلاقات بين البلدين ودور الجمهورية الإسلامية الايرانية في المنطقة، قالت وزيرة خارجية بلجيكا: "إن استمرار اتصالاتنا وإدراك واقع إيران يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في خلق فهم صحيح للتطورات ".

واستكمالا لهذا الحديث، ناقش وزيرا خارجية البلدين وتبادل وجهات النظر حول أهم البنود المدرجة على أجندة العلاقات الثنائية، بما في ذلك القضايا القنصلية.

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