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١٤‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٨:٤٨ ص

أمير عبداللهيان يناقش مع نظيره الايرلندي اخر تطورات العلاقات الثنائية والدولية

أمير عبداللهيان يناقش مع نظيره الايرلندي اخر تطورات العلاقات الثنائية والدولية

ناقش وزير الخارجية الایرانی حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الايرلندي سيمون كافوني اخر تطورات العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الايرلندي اخر تطورات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وانتقد وزير خارجية بلادنا بعض العروض السياسية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بذريعة حقوق الإنسان.

وردًا على سؤال نظيره الأيرلندي، قال رئيس السلك الدبلوماسي، وهو يشكر إيرلندا على جهودها السابقة في الحوار لرفع العقوبات: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستعد لاتفاق جيد ومستقر وقوي. وتعتبر الدبلوماسية هي الطريق الصحيح، لكن لن تتراجع عن خطوطها الحمراء، وهي خدمة مصالح الشعب الايراني.

ومن جانب اخر قدم وزير الخارجية الايرلندي، في إشارة إلى زيارته إلى طهران في العام الماضي، وجهات نظر بلاده بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية والقضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1928815

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