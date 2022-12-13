داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على فندق في كابل

وقال تنظيم ""، إن اثنين من أعضائها هاجموا فندقا يتردد عليه دبلوماسيون ورجال أعمال صينيون، حيث فجروا عبوتين ناسفتين مخبأتين في أكياس وألقوا قنابل يدوية وأطلقوا أعيرة نارية.

وأكد مصدران في "طالبان" لـ"رويترز"، في وقت سابق من يوم امس، أن مسلحين فتحوا النار بداخل مبنى في العاصمة الأفغانية كابول يسكنه بعض الأجانب. وقال السكان إن إطلاق النار استمر في المنطقة عقب انفجار قوي، مشيرين إلى أن الهجوم وقع في فندق يقيم فيه عادة صينيون وأجانب آخرون.

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