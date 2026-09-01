الرئيس الايراني: الأمن الإقليمي المستدام رهن بمواجهة المقاربات القائمة على القوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان، في كلمته أمام القمة السادسة والعشرين لدول منظمة شنغهاي للتعاون في عاصمة قرغيزيا "بيشكك"، أهم التحديات الأمنية والاقتصادية في المنطقة، وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لترسيخ الاستقرار ورسم مستقبل مشترك.

واستنادًا إلى خبرة منظمة شنغهاي للتعاون التي امتدت لأكثر من عقدين، اعتبر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بناء الثقة، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون بين الحكومات، شروطًا أساسية لتحقيق الأمن المستدام.

أشار بزشكيان، في معرض حديثه عن التهديدات المتمثلة في الإرهاب والتطرف العنيف وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية، وتصاعد التنافس الجيوسياسي، والسياسات الأحادية، واستخدام القوة العسكرية، إلى عوامل أخرى تثير قلق دول المنطقة والاقتصادات الناشئة.

كما تطرق رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التطورات الأخيرة في غرب آسيا والهجمات التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، واصفًا هذه الأعمال بأنها عدوان على المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأثناء شرحه لمسار الحرب والتطورات اللاحقة، أكد على موقف إيران من الالتزامات الواردة في مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وفي جزء آخر من خطابه، اعتبر بزشكيان الأمن والتنمية مفهومين مترابطين لا ينفصلان، وشدد على ضرورة أن تولي منظمة شنغهاي للتعاون اهتمامًا متزامنًا بالبعدين الأمني والاقتصادي.

أشار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أن تطوير التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتطوير ممرات النقل، وربط الموانئ والمراكز اللوجستية، وزيادة قدرات العبور، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، تُعدّ محاور أساسية للتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

كما اقترح بزشكيان ثلاث مبادرات في مجال التعاون الاقتصادي، تشمل تعميق التعاون المالي والمصرفي، وإنشاء "بنك منظمة شنغهاي للتعاون"، وإنشاء اتحاد للتأمين على الصادرات والاستثمار، وتشكيل "اتحاد الطاقة لمنظمة شنغهاي للتعاون". وفي المجال الأمني، اقترح أيضاً إنشاء مركز استراتيجي للدراسات الأمنية للمنظمة، بهدف تحديد التهديدات الناشئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وشدد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أهمية الحوار، وضرورة إرساء آليات تعاون فعّالة، معلناً استعداد إيران للمشاركة البنّاءة والفعّالة في العمليات المتعلقة بتعزيز منظمة شنغهاي للتعاون، ودعم المبادرات الجديدة الرامية إلى توطيد تماسك المنظمة وكفاءتها وتكاملها.

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