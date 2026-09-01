دعم قمة شنغهاي لوحدة أراضي إيران ووقف الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين، أعربت دول منظمة شنغهاي للتعاون، في بيان، عن قلقها العميق إزاء التطورات في المنطقة والتصعيد العسكري ضد إيران.

وأكد البيان أن الدول الأخرى لا ينبغي أن تسعى إلى ضمان أمنها من خلال زعزعة أمن الدول الأخرى.

وشدد «إعلان بيشكك» على دعم الدول الأعضاء في المنظمة لوحدة أراضي إيران وسلامتها الإقليمية، داعياً إلى إنهاء الحرب عبر القنوات الدبلوماسية.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القازاخية بيشكك، إن المنظمة قطعت خلال 25 عاماً مساراً كبيراً، وتحولت إلى مركز مؤثر في عالم متعدد الأقطاب.

وأضاف بوتين أن على الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بذل كل ما في وسعها لإزالة الأعمال الاستفزازية الرامية إلى إشعال النزاعات المسلحة من الممارسات الدولية.