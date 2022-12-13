وزارة الامن الايرانية تعلن اعتقال الجناة الرئيسيين في اغتيال الشيخ مولوي عبد الواحد ريكي

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان وزارة الامن الايرانية القت القبض على الجناة في جريمة استشهاد "مولوي عبد الواحد ريغي" امام جمعة أهل السنة في مسجد الامام الحسين (ع) في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي ايران.

وقد تعرض الشهيد عبد الواحد ريغي إمام جماعة مسجد الإمام الحسين (ع) في مدينة خاش للتهديد من قبل الزمر الارهابية لدفاعه عن النظام والثورة والوحدة بين المسلمين، بحيث عُثر على جثته الاسبوع الماضي في احدى المناطق بعد ان اختطف من قبل هذه العصابات.

وكان الشيخ ريكي أحد الشخصيات التي التقاها وفد قائد الثورة الاسلامية الذي زار المحافظةَ الشهر الماضي. واكد خلال اللقاء على أنه تعرض للتهديد من قبل مجموعات معادية للحكومة الايرانية، مضيفاً أن خطط ومؤامرات المنافقين وأعداء البلاد، باتت مكشوفة.

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