قائد الثورة الاسلامية یعزی باستشهاد عالم الدين مولوي عبد الواحد ريغي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اثر الحادثة المؤسفة لاختطاف واستشهاد مولوي عبد الواحد ريغي أكد قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي في رسالة، عن لزوم ملاحقة ومعاقبة المجرمين المتورطين بهذه الجريمة بشكل سريع وجاد من قبل الجهات المسؤولة.

وفيما يلي نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحادث المؤسف لاختطاف مولوي عبد الواحد ريغي رحمه الله، واستشهاد هذا العالم الجليل والشجاع جعلني أشعر بالحزن والتأثر. الأشرار الذين ارتكبوا هذه الجريمة هم من المرتزقة الأثمين وكانوا يخدمون أعداء أبناء البلوش و وحدة الشعب الإيراني . واجب الأجهزة المسؤولة هو مطاردة المجرمين ومعاقبتهم ويجب أن يتم هذا الامر بسرعة وجدية.

وأقدم التعازي لأسرة الشهيد الكريمة وجميع أبناء بلوشستان، وخاصة خاش وإيرانشهر، واسأل الله تعالى أن يرحم الجميع.

السيد علي خامنئي

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