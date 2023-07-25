الشرطة الإيرانية تعلن عن حصول خيوط مهمة حول مرتكبي الاعتداء الارهابي الاخير جنوب شرق البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد رادان خلال حديث له على هامش زيارته لمركز الشرطة 16 في زاهدان مركز المحافظة، صباح اليوم الثلاثاء: "من الطبيعي ان هنالك صراعا دائما بين الحق والباطل في الجهاد ومحاربة الاعمال الشريرة، وكل من يريد التعدي سيعاقب على أفعاله، مثلما تم القضاء في نفس اليوم على مرتكبي حادث الاعتداء على مركز الشرطة 16 (قبل فترة)".

وأضاف: "ان كل جهود زملائنا في شرطة الطرق والمرور منصبة على خلق الانضباط المروري لمنع وقوع إصابات على الطرق، وقد تم الوصول الى خيوط مهمة حول مرتكبي حادث الاعتداء الإرهابي ضد شرطة الطرق وسيتم بالتأكيد معاقبتهم على أفعالهم".

يذكر انها اعلنت قوى الامن الداخلي الإيراني قبل يومين، عن استشهاد 4 من عناصر شرطة المرور في اعتداء إرهابي على طريق خاش - تفتان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ایران.

و حسب البيان الصادر عن المركز الإعلامي لشرطة سيستان وبلوشستان، فقد استشهد 4 من عناصر شرطة الطرق یوم الاحد نتيجة اعتداء ارهابي على دورية لشرطة المرور بمحور خاش - تفتان التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان.

واضاف البیان : "الارهابيون اغتالوا رجال شرطة المرور وسط القيام بمهامهم، ولاذوا بالفرار على الفور من مكان الحادث" مؤكدا: " ان هذا العمل الجبان لن يمر دون ردّ".

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