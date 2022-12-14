السنوار: نمهل الاحتلال مهلة محدودة لاتمام صفقة الأسرى وإلا سنغلق الملف بالكامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السنوار للاحتلال: أسقطنا حكوماتكم ونحن قادرون على إسقاط أي حكومة لكم ولن تعجزوا شعبنا ومقاومتنا.

واصاف السنوار: نحن أمام مواجهة مفتوحة مع هذا العدو الذي يصر أن تكون المعركة دينية.

وتابع: استخبارات القسام أكدت أنه في 2023 سيأتي اليمين الفاشي وسيبدأ بتحطيم كل القواعد وكسر كل الخطوط الحمراء.

واضاف: في عام 2023 سنكون أمام استحقاقات وطنية كبرى، بعد صعود اليمين الفاشي إلى الحكم في الكيان.

وقال السنوار: علينا أن نعطي الفرصة لاشتعال المقاومة في الضفة كونها قلب المشروع الوطني.

واضاف: تحققت بصبر أهل قطاع غزة معادلات الردع مع العدو.

وتابع: الحاضنة الشعبية للمقاومة يجب أن تكون قادرة على مواصلة الطريق حتى التحرير والعودة.

واضاف: سنوجد طريقة أخرى لتحرير أسرانا إذا لم يتحرك الاحتلال لاتمام صفقة تبادل أسرى.نمهل الاحتلال مهلة محدودة لاتمام صفقة الأسرى وإلا سنغلق الملف بالكامل ونجد طريقة أخرى لتحرير أسرانا.

وقال السنوار: أدرنا جولات سرية مؤخرًا قبل الانتخابات لدى الاحتلال وكانت مطالبنا واضحة بأن يتم الإفراج عن معتقلي صفقة شاليط والأسيرات والأطفال والمرضى وعلى رأسهم الأسير القائد ناصر أبو حميد والأسير القائد وليد دقة والجاثمين المحتجزة مقابل تسليم الاحتلال منغستوا والسيد وصندوقين أسود إما جثث أو أحياء

واضاف: أسرانا ليسوا الحلقة الأضعف بل هم محل إجماع وطني.

وأوضح السنوار ان الشعوب العربية في مونديال قطر أكدت التفافها حول فلسطين والقدس ونبذها لما يسمى إسرائيل وللتطبيع.

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