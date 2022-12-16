تركيا ... إصابة 8 اشخاص من رجال شرطة في تفجير سيارة مفخخة جنوبي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت الإذاعة والتلفزيون التركية عن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قوله إنه جرى نقل الضباط الجرحى إلى المستشفى؛ واعتقال اثنين من المشتبه بهم في الانفجار.

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