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١٦‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٩:٣٦ ص

تركيا ... إصابة 8 اشخاص من رجال شرطة في تفجير سيارة مفخخة جنوبي البلاد

تركيا ... إصابة 8 اشخاص من رجال شرطة في تفجير سيارة مفخخة جنوبي البلاد

أصيب، اليوم الجمعة، ثمانية ضباط أتراك في انفجار استهدف موكبا للشرطة في محافظة ديار بكر في جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت الإذاعة والتلفزيون التركية عن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قوله إنه جرى نقل الضباط الجرحى إلى المستشفى؛ واعتقال اثنين من المشتبه بهم في الانفجار.

/انتهى/

رمز الخبر 1928867

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