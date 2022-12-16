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١٦‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٤:١٣ م

موسوي: الكيان الصهيوني غدة سرطانية ستُستأصل وإيران دولة ذات تاريخ عريق

موسوي: الكيان الصهيوني غدة سرطانية ستُستأصل وإيران دولة ذات تاريخ عريق

اكد سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى باكو "عباس موسوي"، في معرض ردّه على تصريحات سفير دولة الاحتلال لدى "أذربايجان" بان الكيان الصهيوني غدة سرطانية ستُستأصل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن موسوي كتب في تغريدة له على تويتر، ردا على التصريحات الفارغة التي ادلى به سفير الكيان الصهيوني لدى جمهورية أذربايجان: على العكس من الكيان الصهيوني الزائف والمؤقت الذي تسبب خلال 70 عامًا من وجوده في معاناة الشعوب كغدة سرطانية، فإن إيران دولة عميقة الجذور تمتد الى 7000 عام من التاريخ المسجل، والتي كانت على الدوام مرساة الاستقرار في العالم. هذه الغدة (الكيان الصهيوني) ستُستأصل.

يشار إلى أن "جيورك ديك" ، سفير الكيان الصهيوني لدى باكو ، أدلى بتصريحات فارغة لا اساس لها على تويتر حول أوضاع اليهود في إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1928880

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