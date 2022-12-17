أوليانوف يرحب بالزيارة المرتقبة للفريق الفني التابع للوكالة الدولية الى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريح له مع وكالة الانباء الروسية "تاس" مشددا على رغبة بلاده في استمرار المفاوضات المقبلة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجانب الايراني في طهران.

وأكد المسؤول الروسي أن هذه المفاوضات كانت من المقرر أن تجري في 2 نوفمبر الماضي الا ان اميركا والمانيا وفرنسا صادقت على قرار في غير وقته وغير بناء في اجتماعها في شهر نوفمبر الذي دعا له مجلس الحكام كان الهدف منه ممارسة الضغوط على مما أدى الى تأجيل هذه اللقاءات.

وقال مندوب روسيا في المنظمات الدولية في فيينا: ان المسؤولين الايرانيين وكما كان متوقعا أبدوا رد فعلهم على هذا القرار وقرروا تأجيل المفاوضات مع الوكالة الدولية، الا ان الذي يبعث على الارتياح هو أن هذا التأجيل لم يستمر طويلا.

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