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١٧‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٤:٠٧ م

أوليانوف يرحب بالزيارة المرتقبة للفريق الفني التابع للوكالة الدولية الى إيران

أوليانوف يرحب بالزيارة المرتقبة للفريق الفني التابع للوكالة الدولية الى إيران

رحب ممثل روسيا في مفاوضات الغاء الحظر ضد ايران، میخائیل اولیانوف، بالزيارة المرتقبة للفريق الفني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، وأكد وجود احتمال التوصل الى نتيجة ايجابية في المفاوضات اذا تم الغاء العناصر التحريضية في جدول أعمال مجلس الحكام التابع لهذه الوكالة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريح له مع وكالة الانباء الروسية "تاس" مشددا على رغبة بلاده في استمرار المفاوضات المقبلة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجانب الايراني في طهران.

وأكد المسؤول الروسي أن هذه المفاوضات كانت من المقرر أن تجري في 2 نوفمبر الماضي الا ان اميركا والمانيا وفرنسا صادقت على قرار في غير وقته وغير بناء في اجتماعها في شهر نوفمبر الذي دعا له مجلس الحكام كان الهدف منه ممارسة الضغوط على مما أدى الى تأجيل هذه اللقاءات.

وقال مندوب روسيا في المنظمات الدولية في فيينا: ان المسؤولين الايرانيين وكما كان متوقعا أبدوا رد فعلهم على هذا القرار وقرروا تأجيل المفاوضات مع الوكالة الدولية، الا ان الذي يبعث على الارتياح هو أن هذا التأجيل لم يستمر طويلا.

/انتهى/

رمز الخبر 1928916

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