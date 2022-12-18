وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وكالة رويترز ان عددا من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزورون طهران اليوم الاحد.

وبحسب هذا التقرير، فإن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال هذه الزيارة، سيبحثون حل القضايا المتعلقة بالضمانات المزعومة من قبل الوكالة.

وكان أحد المتحدثين باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلن يوم الأربعاء الماضي ان الهدف من هذه الزيارة هو معالجة القضايا المتعلقة باالضمانات التي تم الإبلاغ عنها في وقت سابق.

ومن جهة أخرى أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، عن جدول اعمال زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا ان تعاوننا مع الوكالة مستمرة ونأمل أن نتقدم خطوة للأمام في اطار إزالة العوائق والغموض مع الوكالة.

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