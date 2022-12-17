  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٨:٢٩ م

السلطات الإيرانية الثلاثة تؤكد متابعة ملفات مثيري الشغب وفق المعايير القانونية والشرعية

السلطات الإيرانية الثلاثة تؤكد متابعة ملفات مثيري الشغب وفق المعايير القانونية والشرعية

أكد رؤساء السلطات الثلاث في اجتماعهم مساء اليوم السبت على ضرورة النظر في ملفات مثيري الشغب والاضطرابات وفق المعايير القانونية والشرعية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الاجتماع الأسبوعي لرؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية الذي عقد قبل ساعة في مكتب رئيس الجمهورية تقرر أن تقدم خطة التنمية السابعة ومشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام القادم إلى المجلس الإسلامي في الوقت الذي يتفق عليه رؤساء السلطات.

وشدد رؤساء السلطات الثلاث على ضرورة النظر في ملفات مثيري الشغب والاضطرابات وفق المعايير القانونية والشرعية.

كما دعا حجة الاسلام السيد إبراهيم رئيسي، ومحمد باقر قاليباف، وحجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني أيجئي، إلى بذل جهود متواصلة من قبل جميع المسؤولين والمعنيين بشؤون السلطات الثلاث لكثب ثقة ورضا الشعب الإيراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1928924

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات