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٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٣:٥٣ م

قاليباف: نعيش اليوم تحديين مهمين هما الحرب الاقتصادية والحرب المشتركة

قاليباف: نعيش اليوم تحديين مهمين هما الحرب الاقتصادية والحرب المشتركة

صرح رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، محمدباقر قاليباف، ان البلاد اليوم تواجه تحديين مهمين هما الحرب الاقتصادية والحرب المشتركة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس المجلس الشورى الإسلامي خلال خطابه في حفل إزاحة الستار عن المنشورات الجديدة والمصادر الرقمية والمتحف الافتراضي للمكتبة والمتحف ومركز الوثائق بالبرلمان الايراني، ان اليوم، لا يتحقق تقدم المجتمعات والدول والشعوب، دون تقدم العلم، وأن سبب تأكيد قائد الثورة الاسلامية على ضرورة الاهتمام بمجال العلم والبحث هو لأن البحث كمجموعة فرعية للمؤسسات العلمية يلعب دورا أساسيا في التقدم والاستقلال والسلطة للبلاد.

وشدد قاليباف: "اذا؛ نريد اليوم ان نتمكن من التنافس في مختلف المجالات مع دول العالم، نحتاج إلى التحول في المجالات التي لا يمكن تحقيقها دون الاهتمام الى مجال البحث والمعرفة والاعتماد على المؤسسات العلمية"، مضيفا: "على جميع النخب والمسؤولين في البلاد ان يتحملوا مسئوليتهم في هذا السياق".

وتابع: "نحن اليوم نواجه تحديين جديين هما الحرب الاقتصادية والحرب المشتركة، وان هذين التحديين يؤثران علينا في جميع المجالات العلمية، والتقدمية وكذلك على شبابنا ومجتمعنا"، وقال: "لقد أحيا الإمام الخميني(رض) الإسلام وشرف الأمة الإسلامية بالنضال، واليوم لكي نتمكن من التنافس مع الآخرين في العالم، يجب أن ننتبه للعلم والمعرفة ونعتمد على مجال البحث باعتباره جزء مهم من القضايا العلمية".

/انتهى/

رمز الخبر 1929032

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