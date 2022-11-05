رؤساء السلطات الثلاث يعبّرون عن تقديرهم للحضور الملحمي والفريد للشعب الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد رؤساء السلطات الثلاث، في اجتماعهم اليوم السبت على اليقظة أكثر تجاه تهديدات الأعداء والتصدي لمؤامرات والتناغم الشرير والمثير للفرقة للعناصر المندسة.

كما اكد رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية على ضرورة الإسراع في متابعة ملفات مثيري الشغب ومزعزعي الامن في البلاد ومعاقبتهم.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد في الديوان الرئاسي، أكد الرئيس آية الله إبراهيم رئيسي، ورئيس السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني ايجئي، على ضرورة التنسيق والتعاون اكثر بين جميع الاجهزة والمؤسسات من أجل تحويل التهديدات إلى فرص كما في الماضي، ودعوا إلى مضاعفة الجهود والتآزر بين مختلف القطاعات لتحييد اجراءات الحظر وتحسين معيشة الناس من خلال الحفاظ على النمو الاقتصادي وتعزيزه والتفاعل الأوسع في اتجاه دفع خطط التنمية وأهدافها.

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