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١٨‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١١:٢٠ ص

الأردن تستضيف النسخة الثانية من قمة بغداد بمشاركة البحرين وعمان

الأردن تستضيف النسخة الثانية من قمة بغداد بمشاركة البحرين وعمان

تستضيف الأردن الثلاثاء المقبل، على ضفاف البحر الميت وفي مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، النسخة الثانية من قمة بغداد وبمشاركة "البحرين وعمان".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يراد من القمة أن تكون استمراراً لقمة "بغداد1"، التي عقدت في العاصمة العراقية نهاية أغسطس (آب) من العام الماضي. وجديد القمة المقبلة أنها ستضم عضوين جديدين هما البحرين وعمان إلى جانب مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإيران وبالطبع العراق وفرنسا.

وإذا كانت الدعوات قد صدرت من عمان، فإن باريس وبغداد تشكلان الجهة المدبرة للقمة. وامتنعت المصادر الرئاسية الفرنسية، في معرض تقديمها للمؤتمر، عن كشف مستوى التمثيل لهذه النسخة.

وذكرت مصادر، أن "الغرض من القمة لهذا العام لا يختلف عما كان عليه العام الماضي وهو تحديداً "مساعدة العراق على توفير الأمن والاستقرار والازدهار، ولكن أيضاً التداول بشأن الملفات التي تهم المنطقة والتي يقع العراق في قلبها كدولة محورية".

موازين نيوز

/انتهى/
رمز الخبر 1928936

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