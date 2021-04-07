للمرة الثانية..تأجيل عقد "قمة بغداد" الثلاثية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المصدر لـموقع "دجلة"، انه "تم تأجيل عقد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والاردن، بطلب من عمان".

وكانت هذه القمة قد تأجلت في وقت سابق، بسبب حادث تصادم قطارين في مدينة سوهاج بمصر.

وذكر المصدر ان القمة التي كان من المقرر عقدها بين الكاظمي والملك عبد الله والرئيس السيسي يوم غد الخميس تم تأجيلها بطلب من الاردن الى اشعار آخر.

الجدير بالذكر ان هذه القمة التی تقام تحت شعار "العراق، الاستقرار والتنمیة" تعد من اهم الاحداث الدبلوماسیة التی یستضیفها العراق فی مرحلة ما بعد داعش الارهابیة.

ویری المراقبون فی السیاق نفسه، ان قمة بغداد لرؤساء البرلمانات الجارة مؤشر علی دخول العراق الی مرحلة سیاسیة ودولیة جدیدة.

/انتهى/