حزب الله يؤكد على التعاون والتنسيق المستمر مع القوات الدولية

وفي كلمته خلال احتفال تكريمي أقامه الحزب الله على روح "فقيد الجهاد والمقاومة الحاج علي عبد الرضا مرعي" في بلدة كفرا الجنوبية، تطرق الشيخ قاووق الى التصريحات الاخيرة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو، الذي اظهر تراجعه عن تهديداته السابقة بشأن الغاء اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان.

واضاف : إن أكثر ما يخشاه رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو هو المواجهة مع حزب الله، وهذا هو سبب تراجعه عن تهديداته برفض اتفاق الترسيم.

وحول ازمة انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، قال القيادي في حزب الله : كلما مرّ على لبنان يوم وليس فيه رئيس للجمهورية، تزداد معاناة اللبنانيين، وتضيع الفرص التي يدفع ثمنها اللبنانيون في اقتصادهم واستقرارهم.

وأشار الشيخ قاووق إلى، أن "جماعة منطق التحدي والمواجهة، أدخلوا البلد في نفق مظلم، ولا سبيل للخروج منه إلا بالتوافق، وأما الذين ينتظرون وساطات الخارج، فهم ينتظرون الحل الأبعد، لا سيما وأن هذه الوساطات خجولة ولا تزال قاصرة عن إنتاج حل لأزمة انتخاب رئيس للجمهورية".

ومضى الى القول : ان حزب الله لا يراهن على الوساطات الخارجية، وهو يدعو للتوافق الداخلي، لأن التوافق هو الحل الأضمن والأقصر والأسرع.

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