إيلون ماسك يستطلع آراء مستخدمي "تويتر" بشأن الاستقالة من منصبه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ماسك على "تويتر"، يوم الأحد: "هل يجب أن أتنحى عن رئاسة تويتر؟ سألتزم بنتائج هذا الاستطلاع".

ويشار إلى أنه حتى منتصف ليل الأحد، شارك أكثر من 2.5 مليون شخص في الاستطلاع، حيث أيد أكثر من 57% استقالة ماسك كرئيس تنفيذي لتويتر.

ومن جانبه، قال ماسك في تغريدة أخرى للتعليق على هذه النتائج المبكرة، "كما يقول المثل، كن حذرًا فيما تريد، فقد تحصل عليه".

وأتم ماسك، في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على "تويتر"، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2006 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

وبعد الاستحواذ، أجرى ماسك عدة تغييرات داخل الشركة، بما في ذلك فصل المسؤولين في "تويتر" عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة، بالإضافة إلى تسريح نحو ثلثي موظفي "تويتر"، وقال ماسك إنه سيتم إنشاء مجلس خاص "له وجهات نظر متنوعة بشكل كبير".

وقبل نشر استطلاع الرأي يوم الأحد، غرد ماسك بشأن احتمال تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي "تويتر"، حيث قال إنه من الآن فصاعدا، "سيكون هناك تصويت على تغييرات سياسية كبرى" على منصة "تويتر".

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