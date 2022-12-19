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١٩‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٢:٠٠ م

استشهاد 4 من قوات حرس الثورة باشتباكات مع إرهابيين جنوب شرق إيران

استشهاد 4 من قوات حرس الثورة باشتباكات مع إرهابيين جنوب شرق إيران

أعلنت العلاقات العامة في مقر قدس التابع لحرس الثورة الإسلامية جنوب شرق إيران استشهاد 4 من قوات حرس الثورة والتعبئة الشعبية باشتباكات مع إرهابيين في سراوان بمحافظة سيستان وبلوجستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان صادر من قبل العلاقات العامة في مقر قدس التابع لحرس الثورة الإسلامية: استشهد صباح اليوم في اشتباك مسلح بين الجماعات الإرهابية وقوات لواء قمر بني هاشم 44 التابعة للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية في منطقة سروان الحدودية، ثلاثة من عناصر التعبئة الشعبية (البسيج) واحد عناصر حرس الثورة.

واضاف البيان ان شهداء هذا العمل الإرهابي هم: رحيم بخش بيراكي (من أهل السنة) وحميد رضا عبيدي ومحمود نیك خواه زاده ومحمد كودرزي.

واوضح ان: التواجد القوي والنيران الكثيفة للمدافعين عن الأمن أدى إلى هروب عناصر الجماعات الإرهابية إلى الأراضي الباكستانية.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل اخرى لهذه العملية في وقت لاحق.

/انتهی/

رمز الخبر 1928987

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