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١٩‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٨:٣٦ م

وزير الثقافة الإيراني: الاعداء يشنون حرب إعلامية ضد الجمهورية الاسلامية

وزير الثقافة الإيراني: الاعداء يشنون حرب إعلامية ضد الجمهورية الاسلامية

حذر وزير الثقافة والارشاد الاسلامي، محمد مهدي اسماعليلي، من الحرب الاعلامية الضروس التي يخوضها الاعداء اليوم ضد الجمهورية الاسلامية، مبينا ان سبيل الصمود والانتصار في هذه الحرب يكمن في تجنيد القوة الناعمة التي تنطلق من الدعامة الثقافية الايرانية العريقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الثقافة والارشاد الاسلامي، محمد مهدي اسماعليلي، اعتبر في تصريح له اليوم، ان الثورة الاسلامية انطلقت من قيم ثقافية رصينة، مبينا ان التصدي لمؤامرات العدو رهن بوجود هذه الدعامة في المجتمع.

وتطرق وزير الثقافة الى دور منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية الايرانية، في سياق افشال الحرب الاعلامية التي يخوضها العدو ضد البلاد، قائلا : "ان نظام الجمهورية الاسلامية يتمتع بقاعدة اساسية على صعيد الثقافة الدولية، متمثلة في منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية".

واضاف، ان المستشارين الثقافيين الذين توفدهم "المنظمة" الى الدول المختلفة، هم في الواقع قادة ومجاهدون في ساحة الحرب الاعلامية الدولية ضد ايران، مؤكدا على ضرورة تزويد هؤلاء المضحين بالمعدات والسلاح المناسب لضمان انتصاراتهم في هذه الحرب.

وخلص اسماعيلي الى القول: "ان المهمة الرئيسية الملقاة على منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية، هي تقديم صورة حقيقية ومنطقية عن الجمهورية الاسلامية الايرانية".

/انتهى/

رمز الخبر 1929010

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