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٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٧:٤٥ م

اختري يبحث مع رئيس الوزراء السوري سبل تعزيز العلاقات السورية الإيرانية في مختلف المجالات

اختري يبحث مع رئيس الوزراء السوري سبل تعزيز العلاقات السورية الإيرانية في مختلف المجالات

بحث رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس، حسين عرنوس، مع رئيس جمعية الصداقة الشعبية السورية الإيرانية، حسن اختري، والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والمجتمعية وتطويرها، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الجانبان عمق العلاقات السورية الإيرانية وأهمية فتح آفاق أوسع أمامها، بما يمكن اقتصادي البلدين من مواجهة التحديات الراهنة والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على شعبي البلدين، كذلك ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي ولا سيما في مجالات الصناعة والمشتقات النفطية والسكن والإنشاءات والتكنولوجيا.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء السوري عن الترحيب بالشركات الإيرانية الراغبة بالاستثمار في سورية وإقامة مشروعات مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل الحصار الجائر الذي يتعرض له الشعب السوري.

من جهته أكد اختري أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعكس العلاقات الاستراتيجية التي تربط الشعبين والبلدين الصديقين. وحضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء السوري الدكتور قيس محمد خضر ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل.

/انتهى/

رمز الخبر 1929089

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