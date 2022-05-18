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١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٧:٤٠ م

خلال استقبال السفير الإيراني الجديد؛

الكاظمي يؤكد على عمق العلاقات الثنائية بين إيران والعراق

الكاظمي يؤكد على عمق العلاقات الثنائية بين إيران والعراق

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء خلال استقباله السفير الإيراني الجديد لدى العراق على عمق العلاقات الثنائية بين إيران والعراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أكد اليوم الأربعاء خلال استقباله السفير الإيراني الجديد لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، على عمق العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بياناً له اليوم الأربعاء، أن الكاظمي استقبل اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى العراق محمد كاظم آل صادق، والوفد المرافق له".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، على عمق العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية توسيع مجالات التعاون بين البلدين، وتطويرها بما يصبّ في مصالح الشعبين الجارين، وشعوب المنطقة أجمع".

وعبّر الكاظمي عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للسفير الإيراني في مهامه الجديدة، مؤكداً على أهمية العمل الدبلوماسي في تطبيق الرؤى المشتركة، التي تخدم البلدين والمنطقة.

من جهته، أشاد السفير الإيراني بجهود رئيس الوزراء العراقي في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات والأصعدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1923859
https://ar.mehrnews.com/news/1923859/

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