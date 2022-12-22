العميد فدوي: الاعداء لا يجرأون على مواجهة الجمهورية الاسلامية في ميدان الحرب العسكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد فدوي في تصريحه اليوم الخميس خلال اجتماع مقر البناء وازالة الحرمان التابع لفيلق "فجر" للحرس الثوري بمحافظة فارس جنوب ايران: "على مدار تاريخ الثورة الإسلامية، حاول العدو دائما مهاجمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات".

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك كان من النوع الخشن والعسكري الذي حدث خلال الحرب المفروضة (1980-1988)، وشنوا كذلك حروبا أخرى مختلفة، واليوم لا يمتلكون الجراة على مواجهة الجمهورية الاسلامية في ميدان الحرب العسكرية لكنهم يبذلون قصارى جهودهم في مجال الحروب الاقتصادية والثقافية وغيرها.

وأضاف: من ناحية أخرى، كما هو الحال أثناء فترة الدفاع المقدس، يعتبر الحرس الثوري أن من واجبه مواجهة تكتيكات العدو.

وفي إشارة إلى الحرب الاقتصادية للأعداء ضد إيران، والتي تتم بهدف عدم تطوير البلاد وزيادة الحرمان، قال نائب قائد الحرس الثوري: "على الحرس الثوري الإيراني والتعبئة دخول هذا المجال واتخاذ خطوات لإزالة الحرمان وخدمة المواطنين".

وتابع: "ولحسن الحظ تم في الآونة الأخيرة، القيام بأعمال جيدة في مجال إزالة الحرمان، ومن الأمثلة على ذلك جهاد إمدادات المياه الذي تم تفعيله بمحورية تعبئة البناء ومجموعات العمل الطوعي في جميع أنحاء البلاد لتوفير مياه الشرب للقرى والارياف".

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