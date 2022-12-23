شهيد وإصابة شرطيين من قوات الاحتلال بعملية دهس وإطلاق نار بكفر قاسم

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أعلنت شرطة الاحتلال في بيان أن اثنين من عناصرها أصيبا بجروح طفيفة ونقلا للعلاج في مستشفى "بيلنسون" في بيتا تيكفا، بادعاء تعرضهما للدهس وإطلاق النار في كفر قاسم.

وأوضحت شرطة الاحتلال أن الشهيد هو الشاب محمود نعيم بدير من كفر قاسم، وانه لا يزال البحث مستمرًا عن اشخاص آخرين يشتبه بمساعدتهم له. من جانبه زعم قائد المنطقة الوسطى في الشرطة الإسرائيلية بعد جلسة تقدير موقف أن العملية في كفر قاسم خطط بشكل مسبق.

ونشرت شرطة الاحتلال العشرات من عناصرها في كقر قاسم، وأرسلت تعزيزات أمنية وتشمل عناصر من الوحدات الخاصة، بحسب ما ذكرت في بيان، وحولت المدينة إلى ثكنة عسكرية.

وقالت شرطة الاحتلال إنها تتعامل مع الواقعة في كفر قاسم على أنها "قومية"، زاعمة أن عنصريها تعرضا لإطلاق نار ودهس.

فيما قالت القناة ١٢ العبرية إن الشرطة الإسرائيلية عثرت في المبنى الذي خرج منه منفذ العملية على وسائل قتالية وذخيرة، وعثرت على سكين في مركبته.

المصدر : شهاب

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