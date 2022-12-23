المغرب ... انفجارات قوية جراء حريق في منشأة لتخزين الغاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أعلنت السلطات المحلية في بيان لها أن "الخسائر المادية تمثلت في 5 شاحنات من أصل 7 كانت متواجدة في المكان، بحمولة 8 أطنان لكل واحدة منها، من دون تسجيل أية خسائر بشرية".

وأضاف البيان أن السلطات المحلية "عملت على تأمين المنطقة المحاذية للمستودع وإخلائها من الساكنة تحسباً لأي أضرار محتملة".

ووفقاً لوسائل الإعلام، بدأ الحادث بتسرب الغاز، مما أدى إلى حدوث انفجار وتشكيل ألسنة لهب الكبيرة.

وبحلول الوقت الذي وصل فيه رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، وقعت سلسلة من الانفجارات، وتضاعف الحريق في المنطقة.

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