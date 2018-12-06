شهيدان في الهجوم الإرهابي الفاشل على جابهار

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الهجوم الانتحاري الذي تعرضت له مدينة جابهار في جنوب شرق البلاد أدى إلى استشهاد شخصين من المواطنين الايرانيين.

ووفقاً لمصادر مطلعة فأن الإرهابي قام بتفجير نفسه أمام مقر شرطة المدينة، لكنه فشل في تحقيق مخططه البائس فقيادة الشرطة في وضع جيد.

وأضاف المصدر أنه عند الساعة 9:55 صباح اليوم وقع هذا التفجير الإرهابي موقعاً بأربعة شهداء هم من حراس قيادة الشرطة والمواطنين إلى جانب إصابة 23 شخصh تم إسعافهم إلى المراكز الصحية.

وأوضح المصدر إن سيارة شحن صغيرة كانت تحاول الدخول إلى مركز قيادة الشرطة في جابهار، لدى وقوع الانفجار. /انتهى/