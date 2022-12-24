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٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٩:٣٦ م

الحركة الأسيرة: إن أراد الاحتلال السجون حرباً مفتوحة فنحن كالبركان في وجهه

الحركة الأسيرة: إن أراد الاحتلال السجون حرباً مفتوحة فنحن كالبركان في وجهه

أكدت الحركة الأسيرة، في بيان لها اليوم السبت، رداً على الاتفاق بين بن غفير ونتنياهو حول إقرار قانون "إعدام الأسرى" أنه إذا أراد الاحتلال السجون حربًا مفتوحة فنحن لها كالبركان في وجهه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني، عقبت اليوم السبت، على الاتفاق بين بنيامين نتنياهو حول إقرار قانون "إعدام الأسرى".

وقالت الحركة، في بيان مقتضب، إن "الأسرى لم يخشوا الموت والشهادة في ميادين القتال، ولن يخشوه في ميادين المواجهة داخل السجون والمعتقلات، وإن أرادوها حرباً مفتوحة فنحن لها، وبركان الحرية سينفجر في وجه هذا المحتل الذي طغى وتجبر".

وأضافت، " يا شعبنا العظيم، نحن وإياكم على موعدٍ مع فجر الحرية الآتي لا محالة بإذن الله".

وجاء في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح مقتضب صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا المنبثقة عن الحركة الوطنية الأسيرة

في تعقيب منها على الاتفاق الإرهابي بين بن غفير ونتنياهو حول إقرار قانون "إعدام الأسرى".

إن الأسرى الفلسطينيين لم يخشوا الموت والشهادة في ميادين القتال، ولن يخشوه في ميادين المواجهة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، وإن أرادوها حرباً مفتوحة فنحن لها، وبركان الحرية سينفجر في وجه هذا المحتل الذي طغى وتجبر.

ويا شعبنا العظيم.. نحن وإياكم على موعدٍ مع فجر الحرية الآتي لا محالة بإذن الله.

وإنها لثورة حتى النصر أو الشهادة

إخوانكم في لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال

المصدر: وكالة شهاب

/انتهى/


رمز الخبر 1929156

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