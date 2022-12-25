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٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١٠:٤٩ ص

اليمن... 74 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

اليمن... 74 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في محافظة الحديدة 74 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح مصدر في غرفة العمليات، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن خروقات قوى العدوان تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس و15 خرقاً بقصف مدفعي و54 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وبدأت السعودية في شكل تحالف من عدة دول عربية بما في ذلك الإمارات وبمساعدة الولايات المتحدة ودعم الكيان الصهيوني هجمات واسعة النطاق ضد یمن منذ 6 أبريل 2014.

وبعد 7 سنوات من غزو اليمن وقتل الآلاف من الناس وتدمير البنية التحتية للبلاد، لم تحقق هذه الدول أهدافها فحسب، بل اضطرت لقبول وقف إطلاق النار بعد الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة للقوات المسلحة اليمنية في أعماق أراضيهم.

/انتهی/
رمز الخبر 1929162

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