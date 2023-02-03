رصد 51 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح مصدر في غرفة العمليات أن "من بين الخروق استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس".
وأشار المصدر إلى أن"الخروق تضمنت أيضاً 12 خرقا بقصف مدفعي، و37 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة".
/انتهى/
أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة باليمن، مساء اليوم الجمعة، رصدها 51 خرقا لقوى العدوان في جبهات الساحل الغربي خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح مصدر في غرفة العمليات أن "من بين الخروق استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس".
وأشار المصدر إلى أن"الخروق تضمنت أيضاً 12 خرقا بقصف مدفعي، و37 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة".
/انتهى/
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