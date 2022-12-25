الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية حول تايوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان حسب صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية فقد "أجرت قيادة الجناح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات دورية مشتركة حول جزيرة تايوان، اليوم الأحد، ردا على تصاعد التواطؤ بين الولايات المتحدة وتايوان".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن العلاقات الصينية-الأمريكية واجهت صعوبات جدية في العام الجاري، وقد تصدت بكين بحزم للاستفزازات وللضغوطات من طرف واشنطن.

وحث وانغ يي الولايات المتحدة على تغيير مسارها، والالتزام بنظرة موضوعية وعقلانية للصين، واتباع سياسة إيجابية وعملية تجاه بلاده، ووضع أساس متين لتنمية مستقرة للعلاقات الصينية-الأمريكية.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كان قد أكد على أن الولايات المتحدة ستسعى للحفاظ على السلام في مضيق تايوان، والتعامل مع الصين بشأن القضايا التي تتطلب حوارا بين واشنطن وبكين.

المصدر:RT+ "غلوبال تايمز"

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