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٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٨:٥٤ م

انفجار في منجم بدامغان شمال إيران يودي بحياة اثنين

انفجار في منجم بدامغان شمال إيران يودي بحياة اثنين

قال محافظ دامغان، مهدی بندر آبادي، إن انفجار ناجم عن جهاز التدفة في غرفة الاستراحة في منجم دامغان خلف قتيلان و 5 جرحى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال مهدي بندر أبادي ، في حديث مع مراسل مهر ، أنه قبل ساعات وقوع انفجار في استراحة منجم في دامغان، ووصل فريق من عمال الطوارئ والإنقاذ وإدارة الإطفاء على الفور إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة واسعاف الجرحى.

وذكر أن هذا الحادث وقع في منجم الفلور في قرية توي بدامغان، وأضاف: سبعة عمال كانوا موجودين في غرفة الاستراحة ، وللأسف توفي شخصان بسبب شدة الانفجار.

وأوضح محافظ دامجان أن الحادث خلف خمسة جرحى وقال: تم نقل الجرحى بالطوارئ إلى أقرب مركز طبي في دامغان لتلقي العلاج.

وأضاف بندر عبادي: "وفقا للخبراء ، سبب الحادث هو جهاز التدفئة الموجود في غرفة الاستراحة".

/انتهى/

رمز الخبر 1929187

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