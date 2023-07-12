مقتل وجرح عدد من الزوار الإيرانيين بحادثة سير في سامراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حافلة كانت تقل الزوار الإيرانيين من محافظة قم، تعرضت صباح اليوم لحادث سير في طريقها لزيارة مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام في سامراء.

وكانت هذه الحافلة التي تقل 52 زائرا، تسير من الفلوجة إلى سامراء فإذا اصطدمت بها مقطورة من الخلف، وتوفي اثره ثلاثة من الزوار وأصيب البعض الآخر.

وبحسب التقارير، لقيت سيدة إيرانية مسنة ومواطن عراقي وسائق السيارة حتفهم في هذا الحادث.

تجري حاليا عملية نقل المصابين الى المستشفيات العراقية ولا توجد حتى الآن معلومات دقيقة عن عدد المصابين فى الحادث.

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