فلسطين ... عمليتا إطلاق نار استهدفت جيش الاحتلال غرب وجنوب نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر عبرية، مساء الاحد، بأن مقاومون أطلقوا النار تجاه قوة لجيش الاحتلال قرب مستوطنة "شافي شمرون" غرب نابلس بالضفة المحتلة.

وقالت القناة ١٤ العبرية: إنه وقع إطلاق نار تجاه قوة تابعة " للجيش الصهيوني أثناء سيرها قرب مستوطنة "شافي شمرون" غرب نابلس.

وأضافت القناة العبرية:" أن إطلاق نار وقع اتجاه جنود الاحتلال على مفترق "غانوت" قرب مستوطنة "شافي شمرون"، دون وقوع إصابات وتم انسحاب المنفذين المكان، وتقوم قوات جيش الاحتلال بتمشيط المنطقة".

وفي ذات الإطار، ذكرت مصادر عبرية، أن إطلاق نار آخر استهدف مركبة مستوطن قرب مستوطنتي "يتسهار" و"حفات جلعاد" المقامتين على أراضي جنوب نابلس".

وقال موقع كود كود العبري:" أنه على إثر العملية تم إغلاق الطريق السريع أمام حركة المركبات في كلا الاتجاهين، بعد عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حفات جلعاد" بنابلس".

من جانبها، تبنت مجموعات عرين الأسود عملية استهداف سيارة مستوطنين على طريق مستوطنة "يتسهار" قرب نابلس عند الساعة 10مساء، قائلة :"إنها حققت إصابات دقيقة وانسحاب المنفذين بسلام".

وذكرت مصادر محلية، بأنه في أعقاب إطلاق النار انتشرت قوات الاحتلال في منطقة دوار دير شرف شمال غرب نابلس.

وقالت المصادر :"إن قوات الاحتلال أطلقت القنابل المضيئة قرب قرية مادما جنوب نابلس بعد عملية إطلاق النار.

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