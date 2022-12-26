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٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١٠:٤٧ ص

الیابان ... تساقط الثلوج یودي بحياة 17 شخصا وإصابة أكثر من 90 آخرين

الیابان ... تساقط الثلوج یودي بحياة 17 شخصا وإصابة أكثر من 90 آخرين

أدى تساقط الثلوج الكثيفة في مناطق شاسعة باليابان إلى مقتل 17 شخصا، وإصابة أكثر من 90 آخرين، وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات المنازل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تتساقط الثلوج بكثافة في المناطق الشمالية من اليابان منذ الأسبوع الماضي، ما أدى لتقطع السبل بمئات السيارات على الطرق السريعة، وتأخير خدمات التوصيل، ووفاة 11 شخصا بحلول يوم السبت.

وأدت زيادة وتيرة تساقط الثلوج خلال عطلة عيد الميلاد، إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 17، وإصابة 93 بحلول صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الحرائق والكوارث اليابانية.

وتوفى معظم الضحايا أثناء إزالة الثلوج من أسطح المنازل، أو دفنوا تحت أكوام كثيفة من الثلوج التي كانت تنزلق من فوق الأسطح.

وحثت السلطات المحلية في المناطق المتضررة السكان على توخي الحذر أثناء عمليات إزالة الثلوج، وعدم العمل بمفردهم.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إنها عثرت على جثة سيدة في السبعينيات من العمر مدفونة أسفل كومة كثيفة من الثلوج على سطح منزل، والتي سقطت عليها فجأة في مدينة ناجاي بمحافظة ياماغاتا، التي تبعد نحو 300 كيلومتر عن طوكيو.

المصدر: أ ب

/انتهى/

رمز الخبر 1929199

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