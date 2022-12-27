رفضاً للتطبيع... لاعبان إيرانيان يرفضان مواجهة إسرائيلي في بطولة العالم للشطرنج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رفض اللاعبان الإيرانيان "برديا دانشور"، و"بويا إيدني"، مواجهة ممثل الكيان الصهيوني في بطولة العالم للشطرنج، وتقام بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف في كازاخستان في الفترة ما بين 26 وحتى 31 ديسمبر الجاري.

جدير بالذكر انه انسحب في وقت سابق لاعب منتخب الكويت، أسامة بورحمة، من بطولة كأس آسيا للترايثلون المقامة في البحرين بسبب مشاركة لاعب إسرائيلي.

وأشاد رئيس "رابطة شباب لأجل القدس العالمية" (مبادرة أهلية) الناشط الكويتي طارق الشايع بقرار اللاعب، مذكرا بمواقف بلاده المناصرة للقضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشايع إن "التعبير الرياضي الذي يبديه اللاعبون الكويتيون في شتى الألعاب للتأكيد على عدم الاعتراف بإسرائيل هو الانسحاب المشرّف". وأضاف أن "الانسحاب رسالة واضحة وصريحة من اللاعب بورحمة وكل كويتي بأنه لا وجود لشيء اسمه إسرائيل وبالتالي لا وجود للاعب إسرائيلي".

و انسحب ايضا لاعب المنتخب العراقي علي البازي وزن (66 كغم) بعدنا وصل لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة العالم للشباب، لكن القرعة أوقعته مع لاعب من الكيان الصهيوني، ليقرر اتحاد جوجيتسو سحب اللاعب رغم أن بإمكانه الفوز بسهولة وحصوله على الوسام النحاسي عالمياً.

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