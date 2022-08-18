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١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٨:٢١ م

رفضاً للتطبيع؛

"شربل أبو ضاهر" ينسحب من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة رفضاً لمواجة لاعب إسرائيل

"شربل أبو ضاهر" ينسحب من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة رفضاً لمواجة لاعب إسرائيل

انسحب اللاعب اللبناني "شربل أبو ضاهر" من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في أبو ظبي، رفضاً لمواجهة لاعب (إسرائيلي).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انسحب اللاعب اللبناني "شربل أبو ضاهر" من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في أبو ظبي، رفضاً لمواجهة لاعب (إسرائيلي).

جدير بالذكر انه انسحبت ايضا في وقت سابق في بطولة تايلاند الدولية لسلاح المبارزة على الكراسي المتحركة، اللاعبة الكويتية "خلود المطيري" من البطولة تايلاند، لرفضها مواجهة لاعبة إسرائيلية".

وانسحب ايضا الفريق الليبي من التصفيات النهائية من نهائيات بطولة العالم للمبارزة بسبب اضطراره لمواجهة منتخب "إسرائيل" بالتصفيات النهائية للبطولة، وذلك في خطوة رمزية لعدم الاعتراف بها، ورفضا للتطبيع.

/انتهى/

رمز الخبر 1925997
https://ar.mehrnews.com/news/1925997/

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