لاعب عراقي ينسحب من بطولة العالم للجوجيتسو رفضا لمواجهة لاعب صهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه انسحب لاعب المنتخب العراقي علي البازي وزن (66 كغم) بعدنا وصل لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة العالم للشباب، لكن القرعة أوقعته مع لاعب من الكيان الصهيوني، ليقرر اتحاد جوجيتسو سحب اللاعب رغم أن بإمكانه الفوز بسهولة وحصوله على الوسام النحاسي عالمياً.

وكان العراق حصل على وسام نحاسي واحد في البطولة الحالية عن طريق اللاعب سجاد فلاح حسن. وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي في 26 أيار الماضي، لصالح مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع إسرائيل.

جدير بالذكر انه تجدر الاشارة الى قرار لاعب منتخب الكويت للتنس الأرضي "محمد العوضي" بالانسحاب ايضا من مواجهة لاعب "إسرائيلي"، في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت سن 14 عامًا، التي اقيمت في اذار / مارس 2022 بمدينة ‫دبي الاماراتية.

واعتبر سياسيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن موقف "العوضي" مكمل للمواقف المناصرة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع؛ وهي تدعو للفخر والاعتزاز.

وانسحب ايضا في وقت سابق اللاعب اللبناني "شربل أبو ضاهر" من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في أبو ظبي، رفضاً لمواجهة لاعب (إسرائيلي).

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