لاعب كويتي ينسحب من مواجهة لاعب صهيوني خلال منافسات دوري الكاراتية العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افادت وسائل اعلام فلسطينية، ان "العتيبي" اعلن عن قراره بالانسحاب عن مواجهة خصمه الصهيوني، فور اعلان نتيجة الاقتراع لتحديد المنافسين عن اللجنة المنظمة لدوري الكاراتية العالمي اليوم.

وفي سياق متصل، تجدر الاشارة الى قرار لاعب منتخب الكويت للتنس الأرضي "محمد العوضي" بالانسحاب ايضا من مواجهة لاعب "إسرائيلي"، في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت سن 14 عامًا، التي اقيمت في اذار / مارس 2022 بمدينة ‫دبي الاماراتية.

واعتبر سياسيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن موقف "العوضي" مكمل للمواقف المناصرة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع؛ وهي تدعو للفخر والاعتزاز.

جدير بالذكر انه انسحب ايضا اللاعب اللبناني "شربل أبو ضاهر" من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في أبو ظبي، رفضاً لمواجهة لاعب (إسرائيلي).

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