عشرات المستوطنين يقتحمون ’الأقصى’ بحمایة الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر موقع المركز الفلسطيني للإعلام نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى وبالجهة الشرقية منه.

وواصلت قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

وتواصلت الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة الحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وندد مجلس الأوقاف الإسلامية بالانتهاكات الأخيرة التي ترتكبها قوات سلطات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، ووصفها ببالغة الخطورة.

وأوضح أن أبرز الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال تكثيف اقتحامات الشخصيات السياسية التي تتبنى أطروحات المنظمات المتطرفة أو تلك التي تمثلها وتنتمي لها، تحت ستار الأعياد والمناسبات الدينية.

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