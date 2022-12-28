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٢٨‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٥:٤٨ م

كنعاني: أمريكا وأوروبا تدعم جرائم الكيان الصهيوني ضد النساء والأطفال

كنعاني: أمريكا وأوروبا تدعم جرائم الكيان الصهيوني ضد النساء والأطفال

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني، ناصر كنعاني، ان جرائم الكيان الصهيوني ضد النساء والأطفال، لاتعد بنظر امريكا وأوروبا انتهاكا لحقوق الإنسان فحسب، بل انها تستحق الدعم أيضًا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني عبر صفحته الشخصية على تويتر: "ان من وجهة نظر أمريكا وأوروبا، فإن جرائم الكيان الصهيوني، بما في ذلك الجرائم ضد النساء والأطفال، ليست انتهاكات لحقوق الإنسان، وبل انها تستحق الدعم أيضا!"

ونقل كنعاني عن مسؤول فلسطيني احصائيات حول جرائم كيان الاحتلال، موضحا: "في عام 2022 قتل الكيان الصهيوني 220 فلسطينيا واصاب 9000 منهم بالجروح واعتقل 6500 ودمر 832 مبنى واقتلع 13000 شجرة زيتون".

وتابع: "من وجهة نظر أمريكا وأوروبا، كل هذه الجرائم، حتى ضد النساء والأطفال، لا تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان فحسب، بل انها تستحق الدعم ايضا!".

/انتهى/

رمز الخبر 1929269

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