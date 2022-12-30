كنعاني: لا يمكن إزالة فلسطين/ زوال الكيان الصهيوني يكمن في طبيعته

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه كتب ناصر كنعاني على صفحته الشخصية عبر تويتر: "رئيس وزراء الكيان الصهيوني يسعى لخلق هوية لنفسه وللكيان الصهيوني غير الشرعي من خلال تكرار مزاعمه الكاذبة ضد إيران".

وتابع كنعاني: ان انغماس الكيان الصهيوني لأكثر من سبعين عامًا للخروج من أزمة هويته التي صاحبتها إبادة جماعية ونهب وتهجير قسري وعشرات الأعمال ضد حقوق الإنسان، في الحقيقية هو تفسير لسياسات وأفعال الخاطئة للمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تؤيد هذا الوجود غير الشرعي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: لا يمكن إزالة فلسطين والانحطاط يكمن في طبيعة الكيان الصهيوني.

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