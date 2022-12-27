كنعاني: لايمكن حل قضايا المنطقة بمعزل عن إيران.. 60 إصابة ووفاة واحدة بكورونا

رئيسي: افتتاح 12 مكتباً تجارياً في دول المنطقة/ لِقطاع الصادرات مكانمة رفيعة في ظل حكومتنا

أكد الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي ان افتتاح 12 مكتباً تجارياً في دول المنطقة من الاجراءات القيمة لوزارة الصناعة والتجارة، لافتاً إلى أنه من واجب هذه المكاتب التعريف بالامكانات الكبيرة لدى الجمهورية الاسلامية الى القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة وكذلك تعريف تجار تلك الدول بهذه الامكانات.

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وخلال زيارة الرئيس الإيراني لوزارة الصناعة والتجارة والمعادن، شدد على إمكانية تحويل ايران الى مركز اقليمي لانتاج وتوزيع الأدوية، مشيرا الى ان الجمهورية الاسلامية تنتج حاليا 95 بالمئة من احتياجاتها من الادوية، وبالتالي "يمكن الاستفادة من امكانات البلاد الاستثنائية في هذا المجال"...

كنعاني: لايمكن حل قضايا المنطقة دون إيران/نتابع ملف اغتيال قادة النصر حتى محاسبة الأمريكيين

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، ان ايران دولة متنفذة في المنطقة ولايمكن حل قضايا المنطقة من دونها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، انه نظرا للدور الايراني النافذ في المنطقة، لايمكن حل قضايا هذه المنظقة من دون ايران.

واشار كنعاني إلى تصريحات الرئيس الفرنسي في قمة "بغداد2"، قائلا: "بالنظر إلى نفوذ الجمهورية الاسلامية في المنطقة، لا يمكن حل قضايا المنطقة بدون وجود إيران"...

مسؤول إيراني: الافراج عن أكثر المُعتقلين خلال أعمال الشغب الأخيرة

أعلن المدعي العام للعاصمة طهران "علي القاصي مهر" أنع تم الإفراج عن 83% من الأشخاص الموقوفين على خلفية أعمال الشغب الأخيرة في محافظة طهران.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن "القاصي مهر" أكد على أن عدد المعتقلين في أعمال الشغب الأخيرة في طهران قليل جدا، موضحا ان هؤلاء الأشخاص كانوا من بين العناصر والقياديين الرئيسيين في أعمال الشغب.

وفي إشارة منه إلى زيارات القضاة الخاصين في القضايا الأخيرة للسجون ولقاءاتهم المباشرة مع الموقوفين في هذه القضايا، اوضح ان الفين و239 قاضيا خاصا بملفات الشغب ومسؤولين ومدراء من القوة القضائية في طهران، زاروا في الأشهر الثلاثة الماضية، السجون وتحدثوا مباشرة مع السجناء...

الصحة الإيرانية: 60 اصابة جديدة و وفاة واحدة بكورونا في إيران

صرّحت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، في تقريرها اليومي انه تم تسجيل وفاة شخص وإصابة 60 شخصا آخر بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، أعلنت في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية اليوم الاثنين إلى 144 الفا و675 شخصا وارتفاع اجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى سبعة ملايين و 560 ألف و 852 شخصا...

وأضافت الوزارة، إن اجمالي عدد المتعافين من الفيروس في إيران بلغ 7 ملايين و 335 الف و 964 شخصا.

وتلقى حتى الآن 65 مليونا و150 الفا و423 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 561 ألفا و 735 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 31 مليونا و 398 ألفا و 563 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 155 مليونا و 110 ألفا و 721 جرعة...

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